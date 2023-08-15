Испанский тренер Клотет оценил уровень футбола в России

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет оценил уровень футбола в России. По мнению испанского специалиста, в РПЛ хороший уровень футбола. Клотет также перечислил игроков из чемпионата России, которых знал до подписания контракта с московским «Торпедо».

«Как мне уровень футбола в России? Ожидания совпали с реальностью. В России хороший уровень футбола. Я знал некоторых игроков из РПЛ — Бальде, Мозеса, Малкома, Рейну, Соболева, ну и, конечно, топового вратаря Акинфеева. Ещё знаю россиян, которые играют в Италии — Миранчука и Черышева.

Кокорин? Нет, такого не знаю. Если бы он играл, непременно вспомнил бы его», — приводит слова Жозепа Клотета Sport24.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Торпедо» вылетело из РПЛ.