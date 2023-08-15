«Не хочешь играть в «Торпедо» — ищи новый клуб!» Клотет – об отстранении трёх игроков

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет объяснил, почему в первый месяц своей работы отстранил от команды трёх футболистов. По его словам, некоторые игроки дали понять, что не хотят быть частью автозаводского клуба.

«Отстранение Кутепова, Журавлева и Нетфуллина за шутки и смех? Для меня главное, чтобы игрок уважал своих партнеров, тренеров и эмблему клуба. То, как Кутепов, Журавлев и Нетфуллин относились к делу, не соответствует моим ценностям. Эти трое дали ясно понять, что не хотят быть частью нашей команды.

Один из них подошел ко мне и сказал: «Если вылетим в ФНЛ, не буду играть в «Торпедо». Что я должен был ему ответить? Для меня важно, чтобы мои футболисты хотели играть именно в «Торпедо», а не конкретно в РПЛ или где-то еще. Мы повели себя правильно по отношению к этой троице. Незаменимых нет: не хочешь играть в нашем клубе — ищи новое место работы.

Что до версии, что мне просто не понравились их шутки — она очень далека от правды. Как у меня может не быть чувства юмора? Я же испанец! Мы любим фиесту и сиесту», — приводит слова Клотета Sport24.