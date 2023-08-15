Испания — Швеция: шведки сравняли счёт на 88-й минуте

Сегодня, 15 августа, на стадионе «Эден Парк» в Окленде (Новая Зеландия) проходит матч полуфинала женского чемпионата мира по футболу. Встречаются сборные Испании и Швеции. Стартовый свисток Эдины Алвес прозвучал в 11:00 мск.

На 81-й минуте счёт в матче открыла Испания: отличилась Сальма Паральюэло. Спустя семь минут Швеция сравняла счёт: отличилась Ребека Бломквист с передачи Лины Хуртиг.

Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, вылетевшая по ходу нынешнего сезона на стадии 1/8 финала. Из действующих полуфиналисток никто ранее не побеждал на первенствах мира. В другом полуфинале сыграют сборные Австралии и Англии. Швеция — трёхкратная обладательница бронзовых медалей на женских чемпионатах мира. Испания не поднималась выше четвёртого места, для команды это лишь третий турнир.