Испания — Швеция: испанки вновь вышли вперёд на 90-й минуте

Сегодня, 15 августа, на стадионе «Эден Парк» в Окленде (Новая Зеландия) проходит матч полуфинала женского чемпионата мира по футболу. Встречаются сборные Испании и Швеции. Стартовый свисток Эдины Алвес прозвучал в 11:00 мск.
На 81-й минуте счёт в матче открыла Испания: отличилась Сальма Паральюэло. Спустя семь минут Швеция сравняла счёт: отличилась Ребека Бломквист с передачи Лины Хуртиг. Через минуту Испания вновь вышла вперёд: точным ударом отметилась Ольга Кармона.
Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, вылетевшая по ходу нынешнего сезона на стадии 1/8 финала. Из действующих полуфиналисток никто ранее не побеждал на первенствах мира. В другом полуфинале сыграют сборные Австралии и Англии. Швеция — трёхкратная обладательница бронзовых медалей на женских чемпионатах мира. Испания не поднималась выше четвёртого места, для команды это лишь третий турнир.
- 15 августа 2023
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