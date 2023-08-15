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Сборная Испании впервые вышла в финал женского чемпионата мира

Сборная Испании впервые вышла в финал женского чемпионата мира
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На стадионе «Эден Парк» в Окленде (Новая Зеландия) завершился полуфинальный матч женского чемпионата мира. Сборная Испании в драматичном матче обыграла команду Швеции (2:1) и впервые в своей истории сыграет в финале чемпионата мира.

ЧМ-2023 (ж). 1/2 финала
15 августа 2023, вторник. 11:00 МСК
Испания (ж)
Окончен
2 : 1
Швеция (ж)
1:0 Паральюэло – 81'   1:1 Бломквист – 88'   2:1 Кармона – 90'

Драматизма этому матчу добавляет тот факт, что первый гол в нём был забит лишь на 81-й минуте, когда счёт в матче открыла Испания: отличилась Сальма Паральюэло. Спустя семь минут Швеция сравняла счёт — гол забила Ребека Бломквист с передачи Лины Хуртиг. Однако всего через две минуты Испания вновь вышла вперёд. Точным ударом отметилась Ольга Кармона.

Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, вылетевшая по ходу нынешнего розыгрыша на стадии 1/8 финала. Из полуфиналисток этого турнира ранее никто не побеждал на первенствах мира. В другом полуфинале сыграют сборные Австралии и Англии. Швеция — трёхкратная обладательница бронзовых медалей на женских чемпионата мира. Испания не поднималась выше четвёртого места. Для команды это лишь третье выступление на ЧМ.

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