Шалимов: по матчу с «Уралом» к Промесу есть вопросы, «Спартак» выглядел потерянным

Известный российский тренер Игорь Шалимов разобрал матч 4-го тура РПЛ между екатеринбургским «Уралом» и московским «Спартаком» (3:2), отметив, что у него остались вопросы к атакующим игрокам красно-белых Квинси Промесу, Тео Бонгонда и Хесусу Медине, так как они не отрабатывали в обороне. Также специалист заявил, что москвичи в первом тайме выглядели потерянными.

«Перед матчем было много разговоров о том, что «Спартак» играет через два дня на третий. Но ведь и «Урал» играл в таком графике. И вопрос был в ротации, как тренеры её сделают. И получается, что Гончаренко провёл лучше её, чем Абаскаль.

«Урал» в первые 20 минут прессинговал, создал много моментов и давил — «Спартак» вылезти из-под прессинга не мог, а первый момент красно-белые создали на 23-й минуте, когда головой пробил Соболев.

Очень важно, чтобы добегал в оборону игрок из атаки — Промес или Бонгонда. И по этому матчу к обоим, а также к Медине есть вопросы, — соперники оказывались без опеки. Много говорят о том, что давайте «Спартаку» купим защитника. На мой взгляд, лучше сказать Тео и Медине, чтобы они добегали за своими игроками, чтобы оборонялась команда, и вся команда получала критику, а не только защитники. Вопрос именно в организации обороны, а не только в «купите «Спартаку» нового защитника».

На мой взгляд, в плане подготовки Абаскаль разложил дилемму «кубок или чемпионат» не лучшим образом. Команда в первом тайме выглядела просто потерянной.

Отдельно остановлюсь на решающем голе «Урала» — на мой взгляд, виноват вратарь Свинов. Литвинов бы просто выбил мяч, если бы Свинов стоял в раме. А этим действием, когда побежал к Литвинову и сбил того с толку, вратарь свой хороший матч просто перечеркнул», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».