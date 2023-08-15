«Аль-Хиляль» сегодня объявит о переходе Неймара, контракт подписан — Андраде

Переход нападающего французского «ПСЖ» Неймара в саудовский «Аль-Хиляль» будет официально завершён уже сегодня, 15 августа. Об этом сообщает журналист Бруно Андраде в своём «твиттере».

По информации инсайдера, Неймар уже прошёл медицинское обследование для перехода в клуб, а также подписал контракт. Оба мероприятия прошли в Париже ещё вчера. «Аль-Хиляль» намерен объявить о переходе бразильца сегодня.

Ранее сообщалось, что соглашение 31-летнего Неймара с «Аль-Хилялем» будет рассчитано на два года с возможностью пролонгации ещё на один сезон. У бразильского нападающего будет контракт с зарплатой в € 100 млн за сезон. Примерно такую же сумму за переход Неймара получит «ПСЖ».

Неймар отреагировал на проигрыш € 1 млн в онлайн-казино: