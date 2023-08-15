Стало известно, с какими топ-клубами вёл переговоры Неймар перед трансфером в «Аль-Хиляль»

«Барселона» была единственным европейским клубом, реально заинтересованным в подписании вингера «ПСЖ» Неймара этим летом, сообщает The Independent.

Однако каталонцы готовы были взять футболиста только в аренду с опцией выкупа. И для этого трансфера нужно было отпустить ещё четырёх футболистов, чтобы зарегистрировать бразильца.

Сам Неймар предлагал свои услуги «Манчестер Юнайтед», «Баварии», «Реалу», «Челси» и «Манчестер Сити» – все они отказались от возможности подписать игрока. После этого бразилец решил согласиться на переход в «Аль-Хилаль».

Ранее сообщалось, что Неймар уже подписал контракт «Аль-Хилялем». В СМИ появлялась информация, что Неймар будет зарабатывать в «Аль-Хиляле» € 100 млн за сезон.