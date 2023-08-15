Стало известно, с какими топ-клубами вёл переговоры Неймар перед трансфером в «Аль-Хиляль»
Поделиться
«Барселона» была единственным европейским клубом, реально заинтересованным в подписании вингера «ПСЖ» Неймара этим летом, сообщает The Independent.
Однако каталонцы готовы были взять футболиста только в аренду с опцией выкупа. И для этого трансфера нужно было отпустить ещё четырёх футболистов, чтобы зарегистрировать бразильца.
Сам Неймар предлагал свои услуги «Манчестер Юнайтед», «Баварии», «Реалу», «Челси» и «Манчестер Сити» – все они отказались от возможности подписать игрока. После этого бразилец решил согласиться на переход в «Аль-Хилаль».
Ранее сообщалось, что Неймар уже подписал контракт «Аль-Хилялем». В СМИ появлялась информация, что Неймар будет зарабатывать в «Аль-Хиляле» € 100 млн за сезон.
Комментарии
- 15 августа 2023
-
06:30
-
06:08
-
05:56
-
05:51
-
05:44
-
05:38
-
04:34
-
04:24
-
04:24
-
04:06
-
04:01
-
03:50
-
03:37
-
03:19
-
03:00
-
02:44
-
02:41
-
02:31
-
02:16
-
01:57
-
01:54
-
01:47
-
01:38
-
01:36
-
00:55
-
00:53
-
00:40
-
00:36
-
00:35
-
00:32
-
00:27
-
00:20
-
00:15
-
00:04
-
00:02
Партнерский контент