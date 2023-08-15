Раков: Артём Дзюба достаточно весёлый человек, от него много позитива

Нападающий московского «Локомотива» Вадим Раков высказался о своей адаптации в основной команде родного клуба, а также поделился мнением о форварде железнодорожников Артёме Дзюбе, отметив, что отдельных шуток в свой адрес от него он пока не слышал.

«Адаптация проходит нормально, я уже, можно сказать, свой игрок в команде. Все понемногу помогают, может быть, в большинстве случаев это наши опытные игроки, например, Артём Дзюба, Дима Баринов, Антон Миранчук. Все подсказывают, что делать на поле или в жизни. Слушаю их и стараюсь выполнять. Да, сейчас я тренируюсь с основной командой, но бывают моменты, когда играю за молодёжку, чтобы было игровое время и я был в игровом тонусе.

Артём Дзюба достаточно весёлый человек, много позитива от него исходит. Но когда речь идёт о футболе, то он полностью концентрируется и выполняет свою работу на поле. Не только сам выполняет, но и подсказывает всем игрокам, что и как делать. Я уже привык, но сначала, конечно, было небольшое волнение на тренировках с Артёмом, но это вопрос времени, оно прошло, сейчас уже всё по-другому. В мой адрес пока не припоминаю отдельных шуток от Артёма», — приводит слова Ракова ТАСС.