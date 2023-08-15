Гвардиола: у Де Брёйне очень серьёзная травма, он выбыл на несколько месяцев

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, сколько времени будет отсутствовать из-за травмы бельгийский полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне.

«У Де Брёйне очень серьёзная травма. Он выбыл на несколько месяцев. В ближайшие дни нам нужно будет решить по поводу операции, но мы определённо потеряли Кевина на какое-то время», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» обыграл вернувшийся после года в Чемпионшипе «Бёрнли» со счётом 3:0 в матче открытия английской футбольной Премьер-лиги. Эта победа стала восьмой подряд для «горожан» в противостоянии этих клубов. В этом матче Де Брёйне и получил повреждение, после чего был сразу заменён.