Рио Фердинанд — об Амаду Онана: он совершенно не вписывается в стиль игры тен Хага

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что полузащитник «Эвертона» Амаду Онана не сможет проявить себя с лучшей стороны в манкунианском клубе.

«Онана – не сдерживающий игрок, не разрушитель. Если оценивать все его качества, то, на мой взгляд, он не вписывается в стиль игры тен Хага. Думаю, он хороший игрок, но я не уверен, что он подходит «Манчестер Юнайтед». Это как если бы «Ман Юнайтед» ещё раз подписал Феллайни.

Он обладал невероятными качествами, но не для «Манчестер Юнайтед». Эффективнее ли Онана Феллайни? Нет, это не так! Амрабат на порядок лучше. Я наблюдал за Онана, я видел его дебютную игру с «Астон Виллой». У него хорошие качества, он атлетичен, напоминает Феллайни. Он способен проникать в штрафную и забивать. Но он неаккуратен», — приводит слова Фердинанда Goal.

Ранее сообщалось, что «Ман Юнайтед» интересуется полузащитником «Эвертона» Амаду Онана.