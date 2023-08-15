Ледяхов: вариант с «Ахматом» не рассматривал, но буду рад поработать главным тренером

Бывший наставник «Ахмата», а ныне помощник тренера «Алании» Игорь Ледяхов рассказал, что готов перейти к работе главного тренера.
«Я сейчас работаю, как вы знаете, в «Алании». Поэтому вопрос о работе с «Ахматом» ещё не рассматривал.
Ответил бы согласием, если бы «Ахмат» предложил мне должность главного тренера? Не хочется рассматривать категории «если бы…» Пока у меня есть контракт с другим клубом. А другие варианты на данный момент я не рассматривал.
Имеется ли у меня желание перейти к работе главного тренера? Конечно! А почему нет? Если будет такая возможность, то с удовольствием поработаю главным тренером. Это не проблема», — приводит слова Ледяхова «Спорт день за днём».
Во вторник, 15 августа, стало известно об увольнении главного тренера «Ахмата» Сергея Ташуева. Под его руководством грозненский клуб в прошлом сезоне РПЛ занял пятое место.
- 15 августа 2023
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