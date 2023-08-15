Спортивный директор «Саутгемптона» Уилкокс — о Ромео Лавиа: мы ведём переговоры с «Челси»

Спортивный директор «Саутгемптона» Джейсон Уилкокс признался, что «святые» получили предложение о приобретении полузащитника Ромео Лавиа от «Ливерпуля», но в настоящее время ведут переговоры о его продаже в «Челси».

«У нас было предложение, которое мы приняли от «Ливерпуля», но затем за стол переговоров сел «Челси». В настоящее время мы ведём переговоры с «Челси», я уверен, что какие-то итоги будут к следующей неделе или около того», — приводит слова Уилкокса известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, ранее сообщалось, что 19-летний Лавиа принял решение отвергнуть интерес «Ливерпуля» и присоединиться к «Челси». Ромео в прошлом сезоне сыграл 35 матчей за «Саутгемптон» во всех турнирах, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 32 млн.