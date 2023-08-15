Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Панатинаикос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» выкупил Лавиа у «Саутгемптона» за € 62+6 млн — Романо

«Челси» выкупил Лавиа у «Саутгемптона» за € 62+6 млн — Романо
Комментарии

Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавиа перейдёт в «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, стороны полностью согласовали все условия сделки. «Саутгемптон» выручит с продажи своего хавбека около € 70 млн, включая возможные бонусы. Структура выплат также была успешна согласована.

Сообщается, что бельгийский полузащитник пройдёт медицинское обследование для перехода в новую команду уже на этой неделе.

Лавиа в прошлом сезоне сыграл 35 матчей за «Саутгемптон» во всех турнирах, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 32 млн.

Ранее стало известно, что Лавиа предпочёл отказать «Ливерпулю» для перехода в «Челси».

Материалы по теме
Лавиа решил перейти в «Челси», а не в «Ливерпуль»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023