«Челси» выкупил Лавиа у «Саутгемптона» за € 62+6 млн — Романо

Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавиа перейдёт в «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, стороны полностью согласовали все условия сделки. «Саутгемптон» выручит с продажи своего хавбека около € 70 млн, включая возможные бонусы. Структура выплат также была успешна согласована.
Сообщается, что бельгийский полузащитник пройдёт медицинское обследование для перехода в новую команду уже на этой неделе.
Лавиа в прошлом сезоне сыграл 35 матчей за «Саутгемптон» во всех турнирах, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 32 млн.
Ранее стало известно, что Лавиа предпочёл отказать «Ливерпулю» для перехода в «Челси».
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