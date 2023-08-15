«Челси» выкупил Лавиа у «Саутгемптона» за € 62+6 млн — Романо

Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавиа перейдёт в «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, стороны полностью согласовали все условия сделки. «Саутгемптон» выручит с продажи своего хавбека около € 70 млн, включая возможные бонусы. Структура выплат также была успешна согласована.

Сообщается, что бельгийский полузащитник пройдёт медицинское обследование для перехода в новую команду уже на этой неделе.

Лавиа в прошлом сезоне сыграл 35 матчей за «Саутгемптон» во всех турнирах, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 32 млн.

Ранее стало известно, что Лавиа предпочёл отказать «Ливерпулю» для перехода в «Челси».