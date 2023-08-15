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Гол Ларссона и дубль Классона помогли «Копенгагену» пройти «Спарту» в Лиге чемпионов

Гол Ларссона и дубль Классона помогли «Копенгагену» пройти «Спарту» в Лиге чемпионов
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Завершился ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встречались чешская «Спарта» и датский «Копенгаген». Встреча проходила в Праге (Чехия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сердаром Гёзюбююком (Харлем, Нидерланды). После первого матча, в котором была зафиксирована нулевая ничья, команды снова разошлись миром — 3:3. Победитель противостояния определился в серии 11-метровых ударов. Сильнее был «Копенгаген» — 4:2.

Уже на первой минуте встречи счёт в матче открыл бывший форвард «Спартака» Джордан Ларссон, ныне выступающий за «Копенгаген». Восстановить равенство «Спарта» смогла лишь в концовке — на 80-й минуте забил нападающий Велько Бирманчевич.

В дополнительное время датской команде пришлось дважды отыгрываться. Оба раза «Копенгаген» сделал это благодаря голам бывшего хавбека «Краснодара» Виктора Классона. После 120 минут игры счёт был ничейным — 3:3. Классон сумел отличиться за свою команду и в серии пенальти. «Копенгаген» добыл победу — 4:2.

В раунде плей-офф датскому клубу будет противостоять польский «Ракув». Победитель пары получит право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов — 2023/2024.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 августа 2023, вторник. 20:00 МСК
Спарта П
Прага, Чехия
Окончен
3 : 3
2 : 4
Копенгаген
Копенгаген, Дания
0:1 Дж. Ларссон – 1'   1:1 Бирманчевич – 80'   2:1 Лячи – 105'   2:2 Классон – 105+3'   3:2 Олатунджи – 107'   3:3 Классон – 112'
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