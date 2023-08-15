Гол Ларссона и дубль Классона помогли «Копенгагену» пройти «Спарту» в Лиге чемпионов

Завершился ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встречались чешская «Спарта» и датский «Копенгаген». Встреча проходила в Праге (Чехия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сердаром Гёзюбююком (Харлем, Нидерланды). После первого матча, в котором была зафиксирована нулевая ничья, команды снова разошлись миром — 3:3. Победитель противостояния определился в серии 11-метровых ударов. Сильнее был «Копенгаген» — 4:2.

Уже на первой минуте встречи счёт в матче открыл бывший форвард «Спартака» Джордан Ларссон, ныне выступающий за «Копенгаген». Восстановить равенство «Спарта» смогла лишь в концовке — на 80-й минуте забил нападающий Велько Бирманчевич.

В дополнительное время датской команде пришлось дважды отыгрываться. Оба раза «Копенгаген» сделал это благодаря голам бывшего хавбека «Краснодара» Виктора Классона. После 120 минут игры счёт был ничейным — 3:3. Классон сумел отличиться за свою команду и в серии пенальти. «Копенгаген» добыл победу — 4:2.

В раунде плей-офф датскому клубу будет противостоять польский «Ракув». Победитель пары получит право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов — 2023/2024.