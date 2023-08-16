Гендиректор «Ахмата» назвал домыслами и слухами информацию о назначении Юрана и Ромащенко

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отреагировал на информацию о том, что клуб ведёт переговоры с тренером Мирославом Ромащенко.
«Я не читаю то, что пишут. Мы занимаемся работой. Я не могу комментировать всё: про Юрана или что-то ещё. Даже если мы с кем-то ведём переговоры, мы об этом не скажем до тех пор, пока не будет подписан контракт. Всё это домыслы и слухи. Когда у нас будет какой-то результат, мы сообщим, до этого мы не дадим никакую информацию», — приводит слова Айдамирова Metaratings.
Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что «Ахмат» предложил Ромащенко возглавить команду. 15 августа пресс-служба «Ахмата» подтвердила увольнение главного тренера Сергея Ташуева. Накануне грозненцы в Нижнем Новгороде проиграли «Пари НН» в матче 4-го тура чемпионата России (0:2).
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