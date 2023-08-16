Павлюченко: в России каждый год столько молодых звёзд, но они куда-то пропадают

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, что в России растёт много футбольных звёзд, но они куда-то пропадают.
«Потянет ли Захарян уровень Испании? Мне трудно сказать. Всё зависит от него. Как он пройдёт адаптацию, сможет ли он там заиграть. Понятно, ему будет тяжело, потому что менталитет и язык другие. Ему надо перестраиваться с нашего чемпионата на испанский. Там другая скорость, другое мышление. Пойдёт ли у него — 50 на 50, в футболе много нюансов.
Мы знаем его по «Динамо», а чемпионат России и чемпионат Испании — два разных уровня. Давайте подождём и будем давать какие-то оценки. Согласен ли я с тем, что Арсен является главной молодой звездой России? У нас каждый год столько молодых звёзд растёт, а потом они куда-то в момент пропадают. Вот если он заиграет, тогда я скажу: «Он — звезда». У нас много молодых талантливых футболистов. Захарян — один из них», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».
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