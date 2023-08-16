Месси, Бускетс и Альба — в стартовом составе «Интер Майами» на матч с «Филадельфией»
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В матче 1/2 финала Кубка лиг встретятся американские «Филадельфия Юнион» и «Интер Майами». Команды будут играть на стадионе «Субару Парк» в Честере (США). Начало матча — в 2:00 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
«Филадельфия Юнион»: Блэйк, Лоу, Глеснес, Эллиот, Харриэль, Флэк, Буэно, Вагнер, Мартинес, Газдаг, Донован.
«Интер Майами»: Коллендер, Альба, Миллер, Кривцов, Йедлин, Кремаски, Арройо, Бускетс, Тэйлор, Месси, Мартинес.
В Кубке лиг выступают команды из США и Мексики. На групповом этапе команда Лионеля Месси одержала две победы. В 1-м туре клуб обыграл мексиканский «Крус Асуль» со счётом 2:1, во 2-м туре победил «Атланту Юнайтед» — 4:0. Таким образом, «Интер Майами» занял первое место в группе Юг 3.
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