Лионель Месси забьёт больше голов со штрафных, чем легендарный Пеле?

Знаменитому аргентинцу покорился ряд великих достижений, но ему ещё есть к чему стремиться.

К сожалению, постепенно карьера Месси близится к завершению. Этим летом он перебрался из «ПСЖ» в клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами», выступающий в МЛС. Велика вероятность, что эта команда станет последней для Лионеля в качестве игрока. Как-никак, ему уже 36 лет.

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Знаменитый аргентинец достиг практически всего. Он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов, а также неоднократно выигрывал золотые медали чемпионатов Испании и Франции. Также Месси относительно недавно стал обладателем Кубка Америки и чемпионом мира.

Лео побил множество рекордов. Он забил больше всех голов за один календарный год — 91 мяч в 2012 году, выиграл шесть «Золотых бутс», семь «Золотых мячей», а также забил больше всех голов за сборную из Южной Америки — 103 мяча в 175 матчах. Последнее достижение ранее принадлежало Пеле. Он записал на свой счёт 77 голов за 92 встречи.

Месси забьёт со штрафных больше, чем легендарный бразилец?

После перехода в «Интер Майами», Месси с ходу начал доказывать, что выбрал МЛС не для отдыха. В пяти матчах за новый клуб он отметился одной результативной передачей и восемью забитыми мячами. Два из них знаменитый аргентинец забил со штрафных.

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Причём в обоих случаях голы Месси оказали важное влияние на игру. Первый он забил в компенсированное ко второму тайму время в матче 1-го тура группового этапа Кубка лиг с «Крус Асуль» при счёте 1:1. Второй Лионель забил в матче 1/8 финала турнира с «Далласом», когда его команда проигрывала 3:4.

По итогу «Интер Майами» выиграл эти встречи и впоследствии вышел в полуфинал Кубка лиг, победив в 1/4 финала «Шарлотт» (4:0). Для Месси гол в игре с «Далласом» стал 64-м со стандартов. Для того чтобы обойти по данному показателю легендарного Пеле, ему необходимо забить ещё семь мячей со штрафных.

Поставить на то, что аргентинцу покорится отметка в 71 гол со штрафных за карьеру, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Ставки на то, что Лионель столько не забьёт, принимаются за 2.10.

У Лионеля полно времени

Рекорд по количеству забитых мячей со штрафных принадлежит Жуниньо Пернамбукано. Он забил целых 77 голов со стандартов. Уровень защитников и голкиперов в МЛС невелик, так что у Лионеля есть неплохие шансы обойти легенду «Лиона». Однако многое будет зависеть от того, сколько он ещё будет играть.

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Контракт аргентинца с «Интером Майами» рассчитан на три года, но у футболиста есть право уйти свободным агентом по окончании любого сезона. Пока что нападающий пребывает в отменном тонусе и явно выделяется на фоне остальных футболистов МЛС. Поводов беспокоиться нет.

Месси перепишет историю клуба Дэвида Бекхэма

За последние пять сезонов Месси забил со штрафных целых 18 мячей. Он является лучшим исполнителем стандартов среди футболистов топ-5 лиг. Ещё семь голов за несколько лет обладатель семи «Золотых мячей» наверняка сумеет соорудить. В этом он настоящий маэстро.

Если в четырёх матчах за новый клуб Лионель уже забил два гола со стандартов, то к концу этого сезона показатель вполне может превысить планку в шесть или даже больше мячей. Огромный опыт аргентинца и поставленный удар со штрафного свидетельствуют в пользу этого.

Ставка: Лионель Месси забьёт больше голов со штрафных за карьеру, чем Пеле, за 1.65.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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