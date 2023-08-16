Лионель Месси забил девятый гол за «Интер Майами» в матче Кубка Лиг с «Филадельфией»

В эти минуты проходит матч 1/2 финала Кубка Лиг MLS + MX, в котором встречаются «Филадельфия Юнион» и «Интер Майами». Команды играют на стадионе «Субару Парк» в Честере (Пенсильвания, США). На момент написания новости во встрече идёт первый тайм, «Интер Майами» выигрывает со счётом 2:0.

На 20-й минуте отличился нападающий Лионель Месси. Аргентинский футболист забил свой девятый гол в футболке американской команды.

В Кубке лиг выступают команды из США и Мексики. На групповом этапе «Интер Майами» одержал две победы. В 1-м туре команда обыграла мексиканский «Крус Асуль» со счётом 2:1, а во 2-м туре победила «Атланту Юнайтед» — 4:0. «Интер Майами» занял первое место в группе Юг 3. В 1/16 турнира команда Лионеля Месси оказалась сильнее «Орландо Сити» — 3:1. В 1/8 команда Дэвида Бекхэма переиграла «Даллас» (5:4), а в четвертьфинале разгромила «Шарлотт» (4:0).