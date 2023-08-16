Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Давайте сделаем это». Бускетс из «Интер Майами» высказался в преддверии финала Кубка лиг

Испанский полузащитник «Интер Майами» Серхио Бускетс опубликовал пост в своих социальных сетях после победы в полуфинале Кубка лиг над «Филадельфией» со счётом 4:1.

«Отличная игра всей команды и проход в наш первый финал! Поехали, «Интер Майами», давайте сделаем это», – написал Бускетс после матча.

Счёт в матче на третьей минуте открыл нападающий «Интер Майами» Хосеф Мартинес, который отличился с передачи украинского защитника Сергея Кравцова. Преимущество гостей удвоил аргентинский нападающий Лионель Месси на 20-й минуте встречи. В концовке первого тайма свой первый гол за «Интер Майами» забил испанский защитник Жорди Альба.

Во втором тайме «Филадельфия» смогла отыграть один мяч усилиями полузащитника Алехандро Бедойи, однако за шесть минут до конца основного времени матча игрок гостей Давид Руис забил четвёртый гол «Интер Майами».