Варела рискует пропустить матч «Фламенго» из-за травм, полученных в драке с одноклубником

Защитник «Фламенго» Гильермо Варела, подравшийся с одноклубником Жерсоном, рискует пропустить ближайший матч команды из-за полученных в драке травм. Об этом сообщает Coluna Do Fla.

По сведениям источника, у 30-летнего уругвайского футболиста сломан нос и опух глаз. Клуб подготовил ему маску, но врачи не могут гарантировать, что она поможет Вареле сыграть в следующем матче. Сегодня, 16 августа, Варела пройдёт медобследование.

Напомним, Варела во время одной из тренировок возмутился грубым подкатом Жерсона, решив ударить обидчика. Жерсон увернулся, нанеся в ответ несколько своих ударов, попавших в лицо Гильермо. Драку пришлось останавливать одноклубникам футболистов.

Отметим, что Варела с 2020 по 2022 год играл в составе московского «Динамо».