Варела рискует пропустить матч «Фламенго» из-за травм, полученных в драке с одноклубником
Поделиться
Защитник «Фламенго» Гильермо Варела, подравшийся с одноклубником Жерсоном, рискует пропустить ближайший матч команды из-за полученных в драке травм. Об этом сообщает Coluna Do Fla.
По сведениям источника, у 30-летнего уругвайского футболиста сломан нос и опух глаз. Клуб подготовил ему маску, но врачи не могут гарантировать, что она поможет Вареле сыграть в следующем матче. Сегодня, 16 августа, Варела пройдёт медобследование.
Напомним, Варела во время одной из тренировок возмутился грубым подкатом Жерсона, решив ударить обидчика. Жерсон увернулся, нанеся в ответ несколько своих ударов, попавших в лицо Гильермо. Драку пришлось останавливать одноклубникам футболистов.
Отметим, что Варела с 2020 по 2022 год играл в составе московского «Динамо».
Комментарии
- 16 августа 2023
-
09:54
-
09:49
-
09:41
-
09:31
-
09:24
-
09:22
-
09:20
-
09:16
-
09:12
-
09:09
-
09:00
-
08:30
-
08:23
-
08:14
-
07:23
-
06:46
-
06:00
-
05:45
-
04:32
-
04:19
-
03:43
-
03:19
-
03:12
-
02:59
-
02:52
-
02:34
-
02:29
-
02:16
-
02:13
-
01:42
-
01:35
-
01:29
-
01:03
-
00:44
-
00:40
Партнерский контент