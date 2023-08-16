Представители Айртона опровергли то, что футболист станет одноклубником Малкома

Представители компании Carlos Leite Sports Management, занимающиеся карьерой защитника «Фламенго» Лукаса Айртона, опровергли то, что бразильский футболист получил предложение от саудовского клуба «Аль-Хиляль».

«Сообщаем вам, что Айртон Лукас, выступающий за «Фламенго», не получал предложения от футбольного клуба «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии», — сказано в заявлении агентства в «Твиттере».

Если бы трансфер состоялся, то бывший защитник «Спартака» стал бы одноклубником Малкома, ранее выступавшего за «Зенит». 26-летний Айртон играет за «Фламенго» с апреля 2022 года. В 86 матчах за команду защитник забил восемь голов и отдал 11 результативных передач. С 2019 года Айртон играл за «Спартак».