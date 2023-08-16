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Представители Айртона опровергли то, что футболист станет одноклубником Малкома

Представители Айртона опровергли то, что футболист станет одноклубником Малкома
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Представители компании Carlos Leite Sports Management, занимающиеся карьерой защитника «Фламенго» Лукаса Айртона, опровергли то, что бразильский футболист получил предложение от саудовского клуба «Аль-Хиляль».

«Сообщаем вам, что Айртон Лукас, выступающий за «Фламенго», не получал предложения от футбольного клуба «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии», — сказано в заявлении агентства в «Твиттере».

Если бы трансфер состоялся, то бывший защитник «Спартака» стал бы одноклубником Малкома, ранее выступавшего за «Зенит». 26-летний Айртон играет за «Фламенго» с апреля 2022 года. В 86 матчах за команду защитник забил восемь голов и отдал 11 результативных передач. С 2019 года Айртон играл за «Спартак».

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