Экс-защитник «Спартака» Айртон может стать одноклубником Малкома в «Аль-Хиляле»

Защитник «Фламенго» Айртон Лукас может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает журналиста Экрем Конур в своём «твиттере», «Аль-Хиляль» предложил бразильскому клубу за трансфер 26-летнего игрока € 20 млн.

Ранее саудовский клуб подписал бразильского нападающего Малкома, который покинул петербургский «Зенит».

26-летний Айртон стал игроком бразильского клуба в апреле 2022 года на правах аренды. В декабре того же года «Фламенго» выкупил контракт футболиста за € 7 млн (данные Transfermarkt). Всего за «Фламенго» Айртон в 86 матчах забил восемь голов и отдал 11 результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до декабря 2027 года. Отметим, что за «Спартак» Айртон играл с конца 2018 года.