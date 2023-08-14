Экс-защитник «Спартака» Айртон может стать одноклубником Малкома в «Аль-Хиляле»
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Защитник «Фламенго» Айртон Лукас может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Как сообщает журналиста Экрем Конур в своём «твиттере», «Аль-Хиляль» предложил бразильскому клубу за трансфер 26-летнего игрока € 20 млн.
Ранее саудовский клуб подписал бразильского нападающего Малкома, который покинул петербургский «Зенит».
26-летний Айртон стал игроком бразильского клуба в апреле 2022 года на правах аренды. В декабре того же года «Фламенго» выкупил контракт футболиста за € 7 млн (данные Transfermarkt). Всего за «Фламенго» Айртон в 86 матчах забил восемь голов и отдал 11 результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до декабря 2027 года. Отметим, что за «Спартак» Айртон играл с конца 2018 года.
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