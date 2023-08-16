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Кержаков назвал Аршавина лучшим партнёром за всю футбольную карьеру

Кержаков назвал Аршавина лучшим партнёром за всю футбольную карьеру
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Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков рассказал, кого считает лучшим партнёром по команде за всю свою футбольную карьеру. Он выделил экс-футболиста «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина.

«С Андреем я познакомился в первый день, когда пришёл на тренировку «Зенита», мне было 17 лет. А с самых первых предсезонных сборов мы стали жить с ним в одном номере. И так продолжалось до того момента, пока в «Зените» не стали жить по одному. Не скажу, что мы были с ним близкими друзьями, у каждого была своя компания за футбольным полем. Но на поле мы понимали друг друга с полуслова и полувзгляда. Поэтому я считаю Андрея самым лучшим партнёром за всю свою футбольную карьеру», — приводит слова Александра Кержакова «RT на русском».

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