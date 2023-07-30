Широков: Малком — легенда «Зенита»? Перебор. Легенды — Аршавин, Денисов, частично Широков

Бывший футболист Роман Широков высказал мнение, что называть нападающего Малкома легендой «Зенита» — перебор.

«Можно ли назвать Малкома легендой «Зенита»? Это перебор. Легенды — российские ребята: Аршавин, Денисов, Малафеев. Может, частично Широков. Но не Малком», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, Малком перешёл из санкт-петербургского клуба в саудовский «Аль-Хиляль». Сообщалось, что сумма трансфера составила € 60 млн. Малком выступал в «Зените» в период с 2019 по 2023 год. В составе сине-бело-голубых он стал четырёхкратным чемпионом России (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023), обладателем Кубка страны (2019/2020) и четырёхкратным обладателем Суперкубка России (2020, 2021, 2022, 2023).