«Манчестер Сити» получит € 12,4 млн за перепродажу Лавиа в «Челси»

«Саутгемптон» согласовал продажу полузащитника Ромео Лавиа в «Челси» за € 62 млн. «Манчестер Сити», продавший игрока сезон назад, получит от сделки € 12,4 млн (20%). Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн в «Твиттере».

19-летний Лавиа в прошлом сезоне сыграл 35 матчей за «Саутгемптон» во всех турнирах, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 32 млн.

Ранее стало известно, что Лавиа предпочёл отказать «Ливерпулю» для перехода в «Челси». Сообщалось, что с синими футболист подпишет контракт по схеме «7+1» и будет получать больше, чем предлагал «Ливерпуль».