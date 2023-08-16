Канчельскис назвал переход Марио Фернандеса в «Зенит» провальным трансфером

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит» на фоне неудачных выступлений футболиста за новую команду. По мнению Канчельскиса, в данный момент этот трансфер можно назвать провальным.

«Марио выглядит неубедительно, он растренирован. Пока не особо понятно, за счёт чего Фернандес сможет помочь «Зениту». Его игровая форма оставляет желать лучшего. Морально, думаю, ему тоже тяжело приходится из-за всей этой шумихи и негатива со стороны болельщиков ЦСКА. Пока переход Марио Фернандеса в «Зенит» — провальный трансфер. Посмотрим, как будет на дистанции», — приводит слова Андрея Канчельскиса «РБ Спорт».