«Аль-Наср» не обращался в «Ливерпуль» по поводу Алисона

Футбольный клуб «Ливерпуль» не получал предложений о приобретении бразильского голкипера Алисона Бекера. Об этом пишет интернет-портал This is Andield.
По данным источника, красные в любом случае отвергли бы всякий интерес к своему вратарю — продавать Алисона в это трансферное окно мерсисайдцы не собираются. Действующий контракт бразильца с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2027 года, и сам футболист счастлив в мерсисайдском клубе. Об уходе он не думает.
Напомним, ранее сообщалось, что Алисон Бекер может стать партнёром Роналду и Мане по «Аль-Насру». В сезоне-2022/2023 бразилец провёл 47 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.
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