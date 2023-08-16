Артём Дзюба примет участие в заседании КДК РФС по видеосвязи

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба, вызванный на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, примет участие в нём по видеосвязи. Об этом сообщает «РБ Спорт».

В повестку заседания КДК РФС внесён вопрос о рассмотрении угрозы нападающего Артема Дзюбы в адрес журналиста «РБ Спорт» Виталия Бородина. 12 августа после матча «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1) Дзюба в резкой форме отреагировал на вопрос, обижен ли он на слова эксперта Игоря Шалимова о том, что форвард забьёт в нынешнем сезоне не больше двух голов. На это нападающий пригрозил журналисту «засунуть телефон в одно место».

Инцидент произошёл на парковке на территории стадиона «РЖД Арена». В связи с этим вопрос будет рассмотрен на заседании КДК, куда был приглашен и сам Дзюба, и журналист Бородин. В итоге 34-летний футболист в Дом футбола не приедет, а выступит по видео.