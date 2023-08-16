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Австралия — Англия: стартовые составы команд на матч полуфинала ЖЧМ-2023

Австралия — Англия: стартовые составы команд на матч полуфинала ЖЧМ-2023
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Сегодня, 16 августа, на стадионе «Австралия» в Сиднее (Австралия) состоится второй матч женского чемпионата мира по футболу. Сыграют местная сборная Австралии и Англия. Стартовый свисток Тори Пенсо прозвучит в 13:00 мск.

ЧМ-2023 (ж) . 1/2 финала
16 августа 2023, среда. 13:00 МСК
Австралия (ж)
1-й тайм
0 : 0
Англия (ж)

Стартовые составы команд:

Австралия: Арнолд, Кэтли, Полкингхорн, Хант, Карпентер, Фард, Куни-Кроос, Горри, Расо, Фаулер, Керр.

Англия: Ирпс, Гринвуд, Брайт, Картер, Дэйли, Тун, Стэнуэй, Уолш, Бронз, Хемп, Руссо.

Действующим победителем турнира является сборная США, которая в 1/8 финала действующего чемпионата мира проиграла сборной Швеции в серии пенальти. Англия — действующий чемпион Европы, команда выиграла этот титул в 2022 году.

Отметим, что победитель пары Австралия — Англия сыграет в финале ЖЧМ-2023 с командой Испании.

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