Австралия — Англия: стартовые составы команд на матч полуфинала ЖЧМ-2023
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Сегодня, 16 августа, на стадионе «Австралия» в Сиднее (Австралия) состоится второй матч женского чемпионата мира по футболу. Сыграют местная сборная Австралии и Англия. Стартовый свисток Тори Пенсо прозвучит в 13:00 мск.
Стартовые составы команд:
Австралия: Арнолд, Кэтли, Полкингхорн, Хант, Карпентер, Фард, Куни-Кроос, Горри, Расо, Фаулер, Керр.
Англия: Ирпс, Гринвуд, Брайт, Картер, Дэйли, Тун, Стэнуэй, Уолш, Бронз, Хемп, Руссо.
Действующим победителем турнира является сборная США, которая в 1/8 финала действующего чемпионата мира проиграла сборной Швеции в серии пенальти. Англия — действующий чемпион Европы, команда выиграла этот титул в 2022 году.
Отметим, что победитель пары Австралия — Англия сыграет в финале ЖЧМ-2023 с командой Испании.
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