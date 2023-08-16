«Челси» договорился с «Галатасараем» о продаже Хакима Зиеша

Футбольный клуб «Челси» достиг принципиальной договорённости относительно трансфера полузащитника Хакима Зиеша. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, теперь для осуществления сделки нужно дождаться результатов медицинского освидетельствования футболиста. Напомним, ранее саудовский «Аль-Наср» отказался от идеи с приобретением марокканца как раз из-за обнаружившихся у него проблем со здоровьем. Сообщалось, что у 30-летнего хавбека выявили проблемы с коленом.

В сезоне-2022/2023 Хаким Зиеш провёл за «Челси» 24 матча во всех турнирах и сделал три результативные передачи. Ранее марокканец выступал за «Аякс», «Твенте» и «Херенвен». Вместе с синими полузащитник выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и стал победителем Клубного чемпионата мира по футболу.