Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш интересен «Аль-Ахли» и «Аль-Шабабу»
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Интерес к марокканскому футболисту «Челси» Хакиму Зиешу проявляют два клуба из Саудовской Аравии, сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс в своём «твиттере».
По данным источника, «Аль-Шабаб» присоединился к «Аль-Ахли» в борьбе за 30-летнего полузащитника. Ранее сообщалось, что активный интерес к Зиешу проявляет «Аль-Наср», но в итоге стороны не договорились о сотрудничестве — марокканец не прошёл медицинское освидетельствование для клуба, в результате чего «Аль-Наср» снизил предлагаемую игроку зарплату на 40%.
В сезоне-2022/2023 Хаким Зиеш провёл за «Челси» 24 матча во всех турнирах и сделал три результативные передачи. Ранее марокканский полузащитник выступал за «Аякс», «Твенте» и «Херенвен».
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