В переговорах Захаряна и «Реала Сосьедад» возникли проблемы. Игрок не вылетел в Испанию
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В переговорах между Арсеном Захаряном и «Реалом Сосьедад» возникли проблемы. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что Захарян находится в Москве, при этом не исключён вариант, что сегодня он будет тренироваться с «Динамо».
Напомним, накануне президент «Реала Сосьедад» заявил, что сделка по Захаряну ещё не закрыта. По его словам, стороны находятся в диалоге и работают над осуществлением трансфера.
Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Реал Сосьедад» достигли договорённости о переходе Захаряна, а 20-летний полузащитник подпишет контракт с новым клубом на четыре или пять лет. Отмечалось, что футболист вскоре должен будет пройти медосмотр для оформления трансфера.
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