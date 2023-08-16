Паредес взял в «Роме» 16-й номер. Он спрашивал разрешения у Де Росси

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес, взявший в команде 16-й номер, сообщил, что попросил разрешения на его ношение у легендарного Даниэле Де Росси. Никто не носил этот номер в команде после ухода Де Росси.
«Я бы никогда не взял этот номер, если бы не разрешение Даниэле. Он отправил мне сообщение, в котором сказал, что он был бы рад за меня, если я буду носить 16-й номер. Это большая честь для меня, я отношусь к Даниэле с большим уважением. Я всегда буду благодарен ему за то, что он сделал для меня не только на поле, но и за его пределами. Хочу воспользоваться шансом и поблагодарить Даниэле ещё раз», — сказал Паредес в видео, опубликованном на странице «Ромы» в «Твиттере».
Паредес подписал контракт с итальянской командой на два сезона. В декабре он выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины.
- 16 августа 2023
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