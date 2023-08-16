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Газзаев поделился ожиданиями от матча «Манчестер Сити» — «Севилья» в Суперкубке УЕФА

Газзаев поделился ожиданиями от матча «Манчестер Сити» — «Севилья» в Суперкубке УЕФА
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Известный отечественный тренер Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА между английским «Манчестер Сити» и испанской «Севильей».

«Судя по возможностям «Сити», думаю, что многие отдают предпочтение этой команде. Но это Суперкубок и начало чемпионата, нельзя загадывать. У «Манчестер Сити» есть травмы. Де Брёйне, на мой взгляд, — системообразующий игрок, но не сможет сыграть в этом матче из-за травмы. Это уже большой минус. Но и «Севилья» со своими амбициями будет претендовать на победу в финале Суперкубка», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Манчестер Сити» в статусе победителя Лиги чемпионов сыграет с «Севильей», ставшей обладателем трофея Лиги Европы по итогам сезона-2022/2023, сегодня, 16 августа. Встречу примет стадион «Караискакис» (Пирей, Греция). Начало — в 22:00 мск.

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