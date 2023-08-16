КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Химок» Талалаева на один матч Первой лиги

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что КДК дисквалифицировал главного тренера «Химок» Андрея Талалаева на один матч Первой лиги. Также специалист оштрафован на 100 тыс. рублей. Причина — употребление ненормативной лексики в адрес судьи, но без прямого оскорбления.

«КДК рассмотрел удаление Талалаева. Он принимал участие в заседании. Судья предоставил дополнительный рапорт. Мы установили, что не было прямого оскорбления, но была ненормативная лексика. Талалаев дисквалифицирован на два матча, на один из которых — условно. Оштрафован на 100 тыс. рублей», — передаёт слова Артура Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.