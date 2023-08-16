Калешин: у «Зенита» несущественное отставание, но в игре со «Спартаком» осечка недопустима

Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин высказался о не самом удачном старте в исполнении санкт-петербургского «Зенита», а также рассказал, могут ли сине-бело-голубые допустить осечку в предстоящем матче со «Спартаком» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Зенит» лихорадит, не упустят ли чемпионскую гонку? Нет, ну пока несущественное отставание. Если, конечно, ещё будут терять очки, то уже будет тяжеловато. Пять очков — это отыгрываемо.
Игра со «Спартаком» всё расставит? Ну подождите, только 5-й тур пройдёт. Какие-то шансы возможны, но будет тяжело. Осечки уже нельзя будет допускать. Пять очков — отыгрываемое отставание. В розыгрыше у нас 26 туров, это 78 очков разыгрывается, условно, плюс-минус. Пять очков уж, наверное, можно отыграть», — приводит слова Калешина Metaratings.
Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в воскресенье, 20 августа. Начало игры — в 19:30 по московскому времени. Встреча пройдёт в Москве на домашнем стадионе «Спартака».
На первом месте в турнирной таблице РПЛ на данный момент находится «Краснодар с 12 очками в четырёх играх чемпионата. «Зенит» располагается на шестом месте, набрав семь очков.
- 16 августа 2023
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