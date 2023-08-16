Байдачный: еще год назад не сомневался бы, что выиграет «Зенит». «Спартак» стал сильнее

Бывший игрок московского «Динамо» и тренер разных команд РПЛ Анатолий Байдачный высказался о предстоящем противостоянии «Спартака» и «Зенита» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Хороший футбол будет. Предсказать, кто победит, не смогу. Если еще год назад не сомневался бы, что верх возьмет «Зенит», то сейчас все под сомнением. Думаю, будет очень боевая игра.

Потому что «Спартак» стал сильнее? Да, и потому, что «Зенит» не очень удачно начал сезон. Но, я думаю, петербуржцы свое наверстают. Они потеряли игроков, сейчас возникла проблемы сыгранности, взаимодействия с новичками. И потом есть такие сложные моменты для тренера, когда команда выигрывает пять раз подряд чемпионат, где-то мотивация может пропасть, начнет «сыпаться» что-то в коллективе. Вот тут роль и мастерство тренера очень важны. Он должен заново ее собрать", — приводит слова Байдачного «РБ Спорт».

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в воскресенье, 20 августа. Начало игры — в 19:30 по московскому времени. Встреча пройдёт в Москве на домашнем стадионе «Спартака».

Красно-белые набрали девять очков в четырёх стартовых турах и занимают четвёртое место в турнирной таблице. «Зенит» располагается на шестом месте, имея в активе семь очков.