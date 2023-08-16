Агент Тюкавина: в ситуации с Захаряном какая-то из сторон не выполняет свои обязательства

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал информацию о проблемах с переходом полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».
«Я не знаю, не хочу гадать. У Арсена есть агент, он должен объяснить эту ситуацию. Я смотрю со стороны, и у меня впечатление, что какая-то из сторон не выполняет свои обязательства или не договорились. В сделке участвуют агент, игрок и клубы — четыре стороны. Кто-то с кем не договорился или не выполнили обещания, поэтому возникают вопросы», — приводит слова Сафонова Metaratings.
Напомним, ранее сообщалось, что «Динамо» и «Реал Сосьедад» достигли договорённости о переходе Захаряна, а 20-летний полузащитник подпишет контракт с новым клубом на четыре или пять лет. Отмечалось, что футболист вскоре должен будет пройти медосмотр для оформления трансфера. Позже источники «Чемпионата» сообщили, что в переговорах между Арсеном Захаряном и «Реалом Сосьедад» возникли проблемы.
- 16 августа 2023
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