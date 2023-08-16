«Аякс» объявил о подписании бывшего форварда «Арсенала» Акпома

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Форвард «Мидлсбро» Чуба Акпом стал игроком «Аякса». Об этом сообщает пресс-служба амстердамского клуба.

«Аякс» заплатит за 27-летнего нападающего € 12,3 млн. Ещё € 2 млн могут быть выплачены в качестве бонусов. Стороны подписали пятилетнее соглашение (до конца июня 2028 года).

В прошлом сезоне Чуба забил 29 голов в 42 играх во всех соревнованиях за «Мидлсбро». По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость английского футболиста составляет € 12 млн.

Фото: ajax.nl

Акпом является воспитанником лондонского «Арсенала». За свою карьеру он успел поиграть за несколько клубов в Англии, а также выступал в Греции за ПАОК и в Бельгии за «Сент-Трюйден».

Ранее стало известно, что у бывшего защитника «Аякса» Юрриена Тимбера, недавно перешедшего в «Арсенал», выявлено серьёзное повреждение.