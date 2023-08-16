«Аякс» объявил о подписании бывшего форварда «Арсенала» Акпома

Форвард «Мидлсбро» Чуба Акпом стал игроком «Аякса». Об этом сообщает пресс-служба амстердамского клуба.
«Аякс» заплатит за 27-летнего нападающего € 12,3 млн. Ещё € 2 млн могут быть выплачены в качестве бонусов. Стороны подписали пятилетнее соглашение (до конца июня 2028 года).
В прошлом сезоне Чуба забил 29 голов в 42 играх во всех соревнованиях за «Мидлсбро». По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость английского футболиста составляет € 12 млн.
Фото: ajax.nl
Акпом является воспитанником лондонского «Арсенала». За свою карьеру он успел поиграть за несколько клубов в Англии, а также выступал в Греции за ПАОК и в Бельгии за «Сент-Трюйден».
Ранее стало известно, что у бывшего защитника «Аякса» Юрриена Тимбера, недавно перешедшего в «Арсенал», выявлено серьёзное повреждение.
- 16 августа 2023
-
20:35
-
20:33
-
20:30
-
20:13
-
20:10
-
20:06
-
19:55
-
19:50
-
19:45
-
19:35
-
19:29
-
19:22
-
19:15
-
19:09
-
19:05
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:51
-
18:48
-
18:34
-
18:29
-
18:25
-
18:20
-
18:18
-
18:17
-
18:00
-
17:57
-
17:47
-
17:37
-
17:30
-
17:28
-
17:24
-
17:13
-
17:10