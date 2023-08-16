Форвард «Локомотива» Раков: вся наша команда рассчитывает на то, что мы попадём в тройку

Нападающий «Локомотива» Вадим Раков рассказал, что железнодорожники рассчитывают завершить чемпионат России — 2023/2024 в тройке сильнейших.

«Все мы хотим побеждать. Вся наша команда и руководство рассчитывают на то, что мы войдём в тройку. А мы будем работать и стараться попасть в неё», — приводит слова Ракова Sport24.

Локомотив» после четырёх туров набрал пять очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В прошлом сезоне железнодорожники по итогам национального первенства расположились на восьмой строчке.

Ранее стало известно, что форвард московской команды Артём Дзюба получил двухматчевую дисквалификацию.