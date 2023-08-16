Форвард «Локомотива» Раков: вся наша команда рассчитывает на то, что мы попадём в тройку
Поделиться
Нападающий «Локомотива» Вадим Раков рассказал, что железнодорожники рассчитывают завершить чемпионат России — 2023/2024 в тройке сильнейших.
«Все мы хотим побеждать. Вся наша команда и руководство рассчитывают на то, что мы войдём в тройку. А мы будем работать и стараться попасть в неё», — приводит слова Ракова Sport24.
Локомотив» после четырёх туров набрал пять очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В прошлом сезоне железнодорожники по итогам национального первенства расположились на восьмой строчке.
Ранее стало известно, что форвард московской команды Артём Дзюба получил двухматчевую дисквалификацию.
Комментарии
- 16 августа 2023
-
20:35
-
20:33
-
20:30
-
20:13
-
20:10
-
20:06
-
19:55
-
19:50
-
19:45
-
19:35
-
19:29
-
19:22
-
19:15
-
19:09
-
19:05
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:51
-
18:48
-
18:34
-
18:29
-
18:25
-
18:20
-
18:18
-
18:17
-
18:00
-
17:57
-
17:47
-
17:37
-
17:30
-
17:28
-
17:24
-
17:13
-
17:10
Партнерский контент