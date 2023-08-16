Артём Дзюба дисквалифицирован на два матча условно за угрозу в адрес журналиста

КДК РФС дисквалифицировал нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу на два матча условно за угрозу в адрес журналиста.

«Мы разрешили Дзюбе принять участие в заседании КДК по видеосвязи из-за состояния здоровья. Дзюба является игроком, который заявлен по регламенту за «Локомотив», поэтому является субъектом футбола. Инцидент с журналистом произошёл на территории стадиона сразу после матча, что входит в юрисдикцию комитета.

Мы рассмотрели несколько раз видео. Бородин повторил вопрос и пояснил, что находился на стадионе в манишке фотографа и с аккредитацией. Мы заслушали Дзюбу. Артём сказал, что не знал этого корреспондента. Бородин утверждает, что они несколько раз общались и даже здоровались за руку. Артём пояснил, что вопрос вызвал недоумение, так как он шёл с семьёй.

Выслушав представителей «Локомотива» и Дзюбу, КДК дисквалифицировал футболиста на два матча РПЛ условно и оштрафовал на 50 тыс. рублей за оскорбительное поведение в отношение иных лиц. Испытательный срок — до конца сезона. Можно обжаловать только штраф», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.