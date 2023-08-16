«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением о будущем Мэйсона Гринвуда в клубе

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте опубликовал заявление, в котором рассказал, какое решение может быть принято по будущему 21-летнего нападающего Мэйсона Гринвуда в клубе. Напомним, футболист не играл за более 18 месяцев после ареста по подозрению в попытке изнасилования и нападения. Уголовное дело в отношении Гринвуда было прекращено в феврале 2023 года, но он по-прежнему отстранён от тренировок и матчей. Игрок тренируется по индивидуальной программе, чтобы подготовиться к возможному возвращению в футбол.
«После снятия всех обвинений с Мэйсона Гринвуда в феврале 2023 года «Манчестер Юнайтед» провел тщательное расследование выдвинутых против него обвинений.
Оно основано на обширных доказательствах и контексте, не находящихся в открытом доступе, которую мы слышали от многих людей, непосредственно участвовавших в этом деле или знающих об этом.
На протяжении всего процесса благополучие и точка зрения предполагаемой жертвы занимали центральное место в расследованиях клуба, и мы уважаем ее право на анонимность.
У нас также есть обязанности перед Мэйсоном как сотрудником, так и молодым человеком, который был в клубе с семи лет, и как перед новоиспечённым отцом.
Этап установления фактов нашего расследования завершен, и мы находимся на завершающей стадии принятия решения о будущем Мэйсона.
Вопреки спекуляциям в средствах массовой информации, это решение еще не принято и в данный момент является предметом интенсивных внутренних обсуждений. Ответственность в конечном счете лежит на главном исполнительном директоре клуба.
После того, как решение будет принято, оно будет сообщено и объяснено внутренним и внешним заинтересованным сторонам клуба.
Это был трудный случай для всех, кто связан с «Манчестер Юнайтед», и мы понимаем обсуждения, которые он вызвал, основываясь на частичных доказательствах, находящихся в открытом доступе. Мы просим проявить терпение, пока мы работаем на заключительных этапах этого тщательно продуманного процесса» — сообщили в пресс-службе «Манчестер Юнайтед».
- 16 августа 2023
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