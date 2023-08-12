«Манчестер Юнайтед» отложил решение по будущему Гринвуда

«Манчестер Юнайтед» не станет объявлять о будущем 21-летнего нападающего Мэйсона Гринвуда до старта сезона, решение отложено на более поздний срок, сообщили источники ESPN.
Ранее «МЮ» планировал сделать официальное заявление до матча 1-го тура английской Премьер-Лиги 14 августа на «Олд Траффорд» против «Вулверхэмптона»
Источники сообщили ESPN, что клуб после шестимесячного расследования обстоятельств ареста Гринвуда в январе 2022 года продлил процесс принятия решения по поводу игрока, включив в него этап консультаций.
Официальные лица «МЮ» намерены поговорить с различными сторонами, включая болельщиков, спонсоров и игроков женской команды, некоторые из которых в данный моменты выступают на женском чемпионате мира в Австралии и Новой Зеландии. Финал ЖЧМ запланирован на 20 августа, и источники в клубе признают, что будет трудно поговорить с футболистками, пока они участвуют в турнире.
По словам источников, «Манчестер Юнайтед» не установил новый крайний срок для объявления по Гринвуду.
Футболист не играл за более 18 месяцев после ареста по подозрению в попытке изнасилования и нападения. Уголовное дело в отношении Гринвуда было прекращено в феврале 2023 года, но он по-прежнему отстранен от тренировок и матчей. Игрок тренируется по индивидуальной программе, чтобы подготовиться к возможному возвращению в футбол.
Анхело Энрикес забивает за «МЮ» в товарищеском матче с АИКом:
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