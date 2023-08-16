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Голкипер «Лацио» Максимиану перешёл в «Альмерию»

Голкипер «Лацио» Максимиану перешёл в «Альмерию»
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Вратарь «Лацио» Луиш Максимиану стал игроком «Альмерии». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

По информации источника, «Альмерия» арендовала 24-летнего голкипера. Соглашение предусматривает обязательство выкупа за € 8,5 млн.

В сезоне-2022/2023 Максимиану провёл шесть матчей за «Лацио» во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

Ранее сообщалось о переходе в «Лацио» молодого полузащитника «Ювентуса».

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