Голкипер «Лацио» Максимиану перешёл в «Альмерию»

Вратарь «Лацио» Луиш Максимиану стал игроком «Альмерии». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

По информации источника, «Альмерия» арендовала 24-летнего голкипера. Соглашение предусматривает обязательство выкупа за € 8,5 млн.

В сезоне-2022/2023 Максимиану провёл шесть матчей за «Лацио» во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

Ранее сообщалось о переходе в «Лацио» молодого полузащитника «Ювентуса».