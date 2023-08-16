Врач ЦСКА назвал сроки возвращения Игоря Акинфеева в ворота команды

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов ответил на вопрос, когда 37-летний вратарь армейцев Игорь Акинфеев сможет вернуться в ворота московской команды. Напомним, Акинфеев не сыграл в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи», так как почувствовал небольшой дискомфорт за день до матча.

«Болельщикам братской команды расслабляться не стоит. Мы обоснованно ждём возвращения Игоря Владимировича Акинфеева в ворота команды в игре с московским «Динамо», — приводит слова Безуглова «Матч ТВ».

Напомним, в субботу, 19 августа, пройдёт матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, где «Динамо» будет принимать ЦСКА в рамках московского дерби. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.