Лига Европы, 17 августа: расписание матчей игрового дня

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 17 августа, состоятся ответные встречи двухматчевых противостояний третьего квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2023/2024.

* указан счёт в противостоянии после первой встречи.

Основной путь (время начала — московское):

21:00. «Днепр-1» (Украина) — «Славия» (Прага, Чехия) – 0:3 (здесь и далее указан счёт в противостоянии после первой встречи);

21:00. «Генк» (Бельгия) — «Олимпиакос» (Греция) – 0:1.

Путь чемпионов (время начала — московское):

19:00. «ХИК» (Финляндия) – «Карабах» (Азербайджан) — 1:2;

20:00. «Хеккен» (Швеция) – «Жальгирис» (Литва) — 3:1;

20:30. «Брейдаблик» (Исландия) – «Зриньски» (Босния) — 2:6;

21:00. «Лудогорец» (Болгария) – «Астана» (Казахстан) — 1:2;

21:00. «БАТЭ» (Беларусь) – «Шериф» (Молдова) — 1:5.

В финале Лиги Европы сезона-2022/2023 встречались испанская «Севилья» и итальянская «Рома». Победу в серии пенальти одержали андалусийцы — 4:1. Основное и дополнительное время матча тогда завершилось вничью — 1:1.