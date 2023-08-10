Лига Европы: «Шериф» не оставил шансов БАТЭ, пражская «Славия» разгромила «Днепр-1»

Завершились два матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. В одном из них борисовский БАТЭ на выезде разгромно уступил молдавскому «Шерифу» — 1:5.

«Шериф» повёл к 47-й минуте с уверенным счётом 3:0 благодаря дублю Дэвида Анкейе и голу Седрика Бадоло. Через три минуты защитник борисовчан Сиди Бане отыграл один мяч. Однако это не помогло БАТЭ — в концовке игры белорусская команда пропустила ещё дважды. Дубль оформил бывший игрок солигорского «Шахтёра» и «Ислочи» Момо Янсане.

Победитель пары сразится в раунде плей-офф с проигравшим в лигочемпионском противостоянии между «КИ Клаксвик» и «Мольде».

В параллельном матче отбора Лиги Европы пражская «Славия» в родных стенах была сильнее украинского «Днепра-1» — 3:0.

Полузащитник чешской команды Иван Шранц открыл счёт в матче уже на пятой минуте. Он же увеличил преимущество своей команде на 37-й минуте. Точку в игре поставил хавбек Конрад Валлем, отличившийся под занавес встречи.

Победитель пары сразится в раунде плей-офф с украинской «Зарёй».