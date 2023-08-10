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Лига Европы: «Шериф» не оставил шансов БАТЭ, пражская «Славия» разгромила «Днепр-1»

Лига Европы: «Шериф» не оставил шансов БАТЭ, пражская «Славия» разгромила «Днепр-1»
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Завершились два матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. В одном из них борисовский БАТЭ на выезде разгромно уступил молдавскому «Шерифу» — 1:5.

«Шериф» повёл к 47-й минуте с уверенным счётом 3:0 благодаря дублю Дэвида Анкейе и голу Седрика Бадоло. Через три минуты защитник борисовчан Сиди Бане отыграл один мяч. Однако это не помогло БАТЭ — в концовке игры белорусская команда пропустила ещё дважды. Дубль оформил бывший игрок солигорского «Шахтёра» и «Ислочи» Момо Янсане.

Победитель пары сразится в раунде плей-офф с проигравшим в лигочемпионском противостоянии между «КИ Клаксвик» и «Мольде».

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
10 августа 2023, четверг. 20:00 МСК
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Окончен
5 : 1
БАТЭ
Борисов, Беларусь
1:0 Анкейе – 12'   2:0 Бадоло – 32'   3:0 Анкейе – 47'   3:1 Бане – 50'   4:1 Янсане – 90+3'   5:1 Янсане – 90+8'

В параллельном матче отбора Лиги Европы пражская «Славия» в родных стенах была сильнее украинского «Днепра-1» — 3:0.

Полузащитник чешской команды Иван Шранц открыл счёт в матче уже на пятой минуте. Он же увеличил преимущество своей команде на 37-й минуте. Точку в игре поставил хавбек Конрад Валлем, отличившийся под занавес встречи.

Победитель пары сразится в раунде плей-офф с украинской «Зарёй».

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
10 августа 2023, четверг. 20:00 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
3 : 0
Днепр-1
Днепр, Украина
1:0 Шранц – 5'   2:0 Шранц – 37'   3:0 Валлем – 81'
Удаления: Огбу – 58' / нет
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