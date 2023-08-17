На Центральном стадионе в Красноярске начали укладывать новый искусственный газон

В Красноярске на Центральном стадионе началась укладка нового покрытия, сообщает Министерство спорта Красноярского края на своей странице в VK. Натуральный газон меняют на искусственный.

«Мы с вами наблюдаем финальный этап, когда завершается процедура подготовки нового футбольного поля. Сейчас идёт укладка самого покрытия – рулонного газона. До конца августа завершаются все работы, после чего будет проведена сертификация покрытия. Эксперты должны взять небольшой фрагмент участка поля и исследовать на предмет соответствия всем необходимым критериям. Это итальянское покрытие фирмы Limonta Sport. Особенность этой модификации в том, что имеет сертификат Международной федерации футбола. Такие поля есть как в России, так и в Европе, в частности в Дании», – сказал исполняющий обязанности министра спорта Красноярского края Денис Петровский.

По его словам, замена газона на Центральном стадионе преследует две задачи: улучшение качества покрытия для команды мастеров, а также появление возможности играть и тренироваться на новом покрытии у воспитанников детско-юношеских спортивных школ, представителей корпоративного и любительского спорта.

«Если за естественным газоном мы ухаживали ежедневно – подсеивали, удобряли, стригли, то искусственный нужно расчёсывать, чтобы поддерживать ворс в нужном состоянии. Многое будет зависеть от нагрузки и эксплуатационных характеристик. При укладке нового газона используется современный композитный клей, которому для застывания требуется всего лишь сорок минут, поэтому я не думаю, что погодные условия могут сдвинуть сроки завершения работ», – сказал управляющий Центральным стадионом Игорь Скотников.

Последние изменения на этом поле производились в середине 1990-х годов. По предварительным прогнозам специалистов, футбольный «Енисей» сыграет первый матч на новом газоне уже 10 сентября. В 9-м туре Первой лиге клуб примет на Центральном стадионе «Родину».